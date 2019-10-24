РИАМО - 24 окт. В столице со 2 по 4 ноября на 30 площадках по всему городу пройдет фестиваль «День народного единства», на котором можно будет приготовить национальное блюдо или смастерить поделку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Фестиваль «День народного единства» дает возможность лучше узнать нашу большую многокультурную страну. Можно будет познакомиться с ремеслами, кухней и традициями разных народов России. Попробовать приготовить национальное блюдо или смастерить поделку», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также подчеркнул, что большая часть площадок фестиваля разместится в парках.

Как сообщается на сайте «Московских сезонов», в рамках фестиваля будет организована масса гончарных, ремесленных и кулинарных мастер-классов, игры и представления. На мероприятии можно будет попробовать национальные блюда и познакомьтесь с традиционным искусством.

Также состоится иммерсивный спектакль-путешествие от театра Сергея Котюха, персонажи которого с участием зрителей путешествуют по разным уголкам России, знакомясь с культурным и этническим разнообразием страны.