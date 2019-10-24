РИАМО - 24 окт. Московский городской суд продлил меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении сестер Хачатурян до 28 декабря, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Московский городской суд рассмотрел ходатайство следственных органов о продлении срока меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян. Ходатайство удовлетворено, срок меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемых продлен до 28 декабря 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Михаил Хачатурян был найден убитым в июне 2018 года, на его теле обнаружили множество колото-резаных ранений. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери. Они рассказали, что находились в безвыходном положении – отец регулярно морально и физически над ними издевался.