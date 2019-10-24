РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 окт. В Домодедове проработано 28 маршрутов для людей с ограниченными возможностями, проведет ремсонт в подъездах с учетом требований доступной среды, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В городском округе Домодедово активно создается среда для маломобильных групп населения, проработано 28 маршрутов, которыми пользуются люди с ограниченными возможностями», - говорится в сообщении.

Также в 345 подъездах многоквартирных домов проведен ремонт с учетом требований доступной среды.

На внутридомовых территориях и детских площадках активно создается безбарьерная среда». Уже сделаны понижение бордюрного камня и пологие спуски, обустроены парковочные места для инвалидов.

«На четырех светофорах установлен звуковой сигнал, на 10 тротуарах и пешеходных переходах организовано понижение бордюрного камня. На двух автобусных остановках обустроена тактильная плитка», - добавляется в материале.

Кроме того, создается безбарьерная среда в учреждениях социальной сферы, адаптировано 10 объектов торговли и быта.

До конца 2019 года будет проведено анкетирование людей с ограниченными возможностями для формирования доступной городской среды на 2020 год.