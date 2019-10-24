РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. В подмосковном Подольске 25 октября наградят лучших футболистов и футбольные команды по итогам прошедшего сезона 2019 года, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Торжественный вечер, посвященный подведению итогов футбольного сезона 2019 года, состоится 25 октября во Дворце молодежи Подольска. Мероприятие начнется в 20:00 и будет проходить по адресу: улица Октябрьский проспект, дом 11.

«В ходе мероприятия запланирована насыщенная и интерактивная программа: презентация сезона, объявление лучших игроков в различных номинациях, а также награждение команд. В течение вечера зрителей ждет видеосюрприз, яркие и интересные номера от творческих коллективов округа, а также розыгрыш ценных призов», – говорится в сообщении.

В Подольске за текущий год соревнования взрослых футбольных команд побили рекорд массовости. Число коллективов превысило 85 команд.