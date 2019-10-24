РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. По просьбе жительницы Подольска планируют отремонтировать разрушенный тротуар на Малой Зеленовской улице до 28 ноября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на разрушение пешеходной дорожки на Малой Зеленовской улице. Она отметила, что тротуар необходимо отремонтировать от здания Подольской городской прокуратуры до УМВД Подольска.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу ремонта асфальтобетонного покрытия на улице Малой Зеленовской и сообщает, что администрацией по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений будут проведены в срок до 28 ноября», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.