РИАМО - 24 окт. За нарушения в рамках долевого строительства подмосковные застройщики на текущей неделе оштрафованы на 2,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзором 22 октября по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в части долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Московской области вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 2,3 миллиона рублей», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

За нарушения в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков, вынесено 12 постановлений на 550 тысяч рублей. За неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений – 13 постановлений на 1,54 миллиона рублей.

За нарушение проектной декларации и информационной открытости вынесено два постановления на 210 тысяч рублей.

Шести строительным компаниям назначено наказание в виде предупреждения.