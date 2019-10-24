РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 окт. Площадка, которую установили по губернаторской программе на улице Ленина в поселке Нахабино городского округа Красногорск, готова на 99%, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в четверг посетила теруправление Нахабино с рабочим визитом. Она осмотрела фельдшерско-акушерский пункт в деревне Козино и детскую площадку в микрорайоне Тушинский поселок.

«Готовность площадки 99%, есть некоторые маленькие недоработки. Чуть-чуть не закончен забор, взрослые жители попросили установить калитку, потому что на площадку забегают животные», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что в нынешнем году Красногорск получил восемь площадок по программе губернатора региона Андрея Воробьева.

«Три из них расположены в территориальном управлении Нахабино. Главные приемщики качества – наши дети. И им нравится», - подчеркнула Хаймурзина.

Она призвала юных жителей округа бережно относиться к новой площадке.

Площадь детского игрового комплекса составляет 450 квадратных метров. По периметру оборудовали освещение и видеонаблюдение.

«Мне на площадке нравится все! Люблю кататься с горки и «паркурить» на паровозе», - поделилась ученица начальной школы Ева Устименко.

По словам местной активистки Аллы Ефимовой, жители Тушинского поселка ждали установки хорошей детской площадки около 20 лет. Ранее жители своими силами оборудовали здесь площадку для малышей, установив на ней МАФы из закрывшегося детского сада.

«Наконец мы дождались этой площадки! Я была удивлена, насколько она хороша. Здесь есть МАФы и для малышей, и для детей постарше. Хорошие горки, «паутина» для лазанья - это же не просто развлечение, но еще и физкультура», - подчеркнула Ефимова.