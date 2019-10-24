РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. В подмосковном Подольске продавцу-кассиру супермаркета объявили строгий выговор за ссору с покупателем за неправильно пробитый товар и угрозы в ответ на пожелание на него пожаловаться, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале «Добродел» на продавца-кассира супермаркета «Ярче» на улице Юбилейная, 32, которая на кассе случайно пробила салфетки предыдущему покупателю. Она отчитала за это покупательницу и даже угрожала ей, когда узнала, что та собирается жаловаться. Обращение рассмотрело управление потребительского рынка администрации Подольска.

«В целях подготовки ответа по существу поставленных вопросов проведено выездное обследование по указанному в обращении адресному ориентиру. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены. Руководителем магазина предоставлено объяснение (копия прилагается)», - сказал замглавы Подольска Алексей Кук.

В объяснении говорится, что по жалобе от 22 октября на продавца-кассира сотруднику объявлен строгий выговор, проведена разъяснительная беседа, взята объяснительная. Покупателю принесли извинения за некорректное поведение сотрудника.