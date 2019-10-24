РИАМО - 24 окт. Через затон Новинки на территории ЗИЛ в столице планируется строительство нового моста, а добраться пешком или на велосипеде от затона до первого в России крытого парка развлечений «Остров мечты» можно будет по обновленной набережной, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры

На сегодняшний день добраться до парка по набережной нереально, поскольку данная территория Южного округа не благоустроена, между затоном Новинки и Южным речным вокзалом отсутствует пешеходная связь. Но после реконструкции набережной все изменится.

«Запланировано строительство автомобильного моста, который через затон Новинки свяжет территорию бывшего завода имени Лихачева с проспектом Андропова. Изменится улично-дорожная сеть, с которой будет увязан проект реконструкции набережной затона Новинки», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, территория вдоль реки должна стать комфортной зоной отдыха для горожан. Планируется, что на набережной появятся удобные скамейки и малые архитектурные формы, будут обустроены пешеходная и прогулочная части, а также велосипедные и беговые дорожки.

«Создание таких транзитных маршрутов предусмотрено на всех прибрежных территориях. Это позволит создать единый пешеходно-реакреационный каркас набережных вдоль Москвы-реки. Наша задача – соединить уже разработанные планировочные решения в единое городское пространство», – уточнил начальник отдела архитектурно-планировочной мастерской №2 ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» Александр Гракович.

Он пояснил, что единое пространство свяжет набережные с уже существующими и строящимися жилыми кварталами, а также станциями метро.