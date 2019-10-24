РИАМО - 24 окт. В выставочном зале Орехово-Зуева начинает работу выставка «Гобелен» Сергея Пасина, на которой будет представлено 21 произведение местного художника-ткача, 25 октября вход свободный, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

«В основе выбора гобеленов, представленных в данной экспозиции, лежит цвет и его определяющая роль в искусстве ткачества. Сценография выставки построена на диалоге красок в исполнении выдающегося мастера Сергея Пасина. Экспозицию дополняют рисунки художника. Это портреты — черно-белая графика, оттеняющая богатую цветовую палитру представленных гобеленов», — говорится в сообщении.

В рамках открытия выставки 25 октября в 17:00 пройдет мастер-класс Сергея Пасина «Гобелен». Для всех посетителей в этот день вход свободный. Выставка пройдет по адресу: город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом №3.