РИАМО - 24 окт. Число аптек в Подмосковье, подключившихся к программе маркировки лекарств, в октябре увеличилось вдвое, сообщил журналистам советник первого вице-губернатора Московской области Константин Кокушкин.

В России с 1 января 2020 года предприятия, выпускающие лекарства, будут обязаны наносить на упаковки специальные цифровые коды, защищенные криптографией.

«Удалось за октябрь удвоить количество аптечных организаций, подключившихся к проекту. На сегодняшний день в Московской области находится более шести тысяч юридических лиц, которые осуществляют оборот лекарственных препаратов», - сказал Кокушкин.

Заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области Роман Курынин отметил, что с 1 января в КоАП вводятся штрафы.

«Это статьи, которые ужесточают ответственность. Если в ходе наших проверок мы будем выявлять в аптечных организациях отсутствие маркировки, организации будут нести ответственность. Штраф за невнедренную маркировку — до 150 тысяч рублей», - уточнил Курынин.