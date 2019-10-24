РИАМО - 24 окт. Капитальный ремонт сделают в 135 столичных поликлиниках в ближайшие три года, в бюджете на эти цели заложено 40 миллиардов рублей, сообщил в четверг на заседании комиссии в Мосгордуме руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«135 зданий (поликлиник - ред.) мы запланировали к капитальному ремонту в течение трех лет. Это почти треть. На эти цели бюджетом предусмотрены 40 миллиардов рублей, на 2020 год – 16 миллиардов рублей», – сказал Хрипун.

Он добавил, что кроме этого, на приобретение оборудования для поликлинической сети бюджете на 3 года заложены почти 15 миллиардов рублей. Также в течение пяти лет в городе построят 32 поликлиники.

Хрипун уточнил, что в бюджете заложены деньги на ремонт стационаров.

«Больниц в Москве 63, из них наиболее крупных – 40. Выделены серьезные средства, чтобы продолжить те капитальные ремонты, которые мы проводили в течение всех лет. На это предусмотрено почти 24 миллиарда рублей на трехлетку», – заключил Хрипун.