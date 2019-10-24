РИАМО - 24 окт. В Коломенском городском округе 15-летнюю школьницу заподозрили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух 13-летних девочек, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, 20 октября 2019 года школьница, находясь в заброшенном недостроенном здании, совершила в отношении двух 13-летних девочек иные действия сексуального характера», – говорится в материале.

По данному факту в отношении школьницы возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая уже стояла на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. В скором времени будет принято решение об избрании в отношении нее меры пресечения.

Следствие организовало проверку должностных лиц органов системы профилактики, которые не организовали надлежащим образом работу с несовершеннолетними, что способствовало совершению преступления. Кроме того, будет проведено исследование условий, в которых жила школьница.

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