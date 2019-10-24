РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Водитель «Газели» уснул за рулем и повредил две иномарки, стоявшие на парковке в подмосковном Подольске, виновник ДТП скрылся, но позднее его нашли, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На Тепличной улице недалеко от дома №14 в микрорайоне Родники-2 в четверг в 5:00 проезжал водитель «Газели» и уснул за рулем, в итоге врезался сразу в два легковых автомобиля, стоявших на стоянке. С места происшествия скрылся, его нашли позже спящим за рулем», – сказала свидетель.

По ее словам, водитель «Газели» предлагает отремонтировать пострадавшим их авто.

Виновнику ДТП грозит лишение прав.