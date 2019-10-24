РИАМО - 24 окт. В текущем году уже 51% парков Московской области соответствует единому парковому стандарту, все парки, участвующие в рейтинговании, должны иметь концепцию развития и зонирование, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В Подмосковье существует единый парковый стандарт. Он дает рекомендации к общему облику парков, к элементам благоустройства в парках. <…> В 2018 году рейтингу соответствовали только 38% парков, в 2019 году на сегодня уже 51% парков соответствуют нашему парковому стандарту. К 2020 году министерство благоустройства заявляет о 80%», - говорится в сообщении.

Муниципалитеты-лидеры с населением менее 100 тысяч человек – это городские округа Талдомский, Шатура, Рошаль; с населением от 100 до 200 тысяч человек – городские округа Щелково, Солнечногорск, Клин, с населением более 200 тысяч человек – городские округа Балашиха, Химки, Одинцовский.

«Рейтингование парков культуры и отдыха проводится в целях оценки качества оказания услуг, которые получают посетители парков культуры и отдыха, а также оценки соответствия парков культуры и отдыха региональному парковому стандарту Московской области», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, участие парков в рейтинговании приводит к их развитию и дает только положительные результаты в функционировании.

Рейтингование парков осуществляется по трем категориям: локальный, городской и региональный. Локальные парки рейтингуются по 22 критериям, городские – 37, региональные – 47.

Согласно парковому стандарту, все парки культуры и отдыха Московской области должны иметь концепцию развития парка. Еще одним критерием соответствия парков стандарту является их зонирование – наличие прогулочной зоны, спортивно-оздоровительной зоны, зоны отдыха для детей, зоны массовых мероприятий и парковых аттракционов.

Также парки должны отвечать критериям безопасности (наличие видеонаблюдения, интегрированной в систему «Безопасный регион», пункта охраны, ограждения парка, системы трансляции и оповещения в чрезвычайных ситуациях, тревожной кнопки), комфортной среды (наличие доступной среды для маломобильных групп населения), современного туалета, навигации, оформленной по единому брендбуку, освещения, малых архитектурных форм и так далее.