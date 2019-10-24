РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. В сортировочном центре «Почты России» в Подольске в преддверии сезона увеличили мощность сортировочных машин корреспонденции на 500 тысяч единиц в сутки, говорится в сообщении пресс-службы УФПС Московской области АО «Почта России».

Автоматизированный сортировочный центр в Подольске является одним из крупнейших сортировочных центров в Европе. В нем сосредоточены основные почтовые потоки нескольких областей центрального региона нашей страны. Процесс обработки почтовых отправлений идет круглосуточно – более 3 миллионов единиц в сутки, более 125 тысяч стандартных писем в час.

«В преддверии высокого сезона в подмосковном автоматизированном сортировочном центре имени Бугаенко были проведены масштабные работы по модернизации почтовых технологий. Например, мощность машин по сортировке регистрируемой письменной корреспонденции увеличилась на 500 тысяч единиц в сутки. Благодаря оптимизации работы центра было заменено 30 мобильных терминалов и компьютеров, дополнительно установлены 10 мощных сканеров», – говорится в сообщении.

Как отметил замначальника сортировочного центра Юрий Шестопалов, модернизация оборудования и развитая логистическая инфраструктура позволяет держать скоростной темп обработки почтовых отправлений и уверенно проходить высокий сезон.

Ежедневно в сортировочном центре обрабатывается более 10 тонн корреспонденции, а это более 230 почтовых автомобилей, которые ежедневно курсируют по почтовым маршрутам. В настоящее время были внесены изменения в график движения почтового автотранспорта – добавлены машины по направлениям: Москва, Рязань, Калуга и Тула.