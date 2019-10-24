РИАМО - 24 окт. На Мукомольной улице в Пресненском районе столицы завершили строительство жилого дома по программе реновации, до конца года планируют начать расселение, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Монолитный жилой дом состоит из пяти секций. Количество квартир – 1 506 (однокомнатные – 585, двухкомнатные – 602, трехкомнатные – 308, четырехкомнатные – девять, пятикомнатные – две). Общая площадь квартир составляет более 83,6 тысячи квадратных метров.

«Материалы фасадов контрастные, за основу фасада взят белый цвет, с разной фактурой: облицовка плиткой под клинкерный кирпич и керамогранитом, цоколь – натуральным камнем. Характерная особенность здания – жилые дворы, поднятые над землей. Благодаря ей подчеркивается приватность жилых пространств», - говорится в сообщении.

При строительстве большое внимание было уделено организации мероприятий противопожарной безопасности. В доме установлены автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигналов в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве, внутренний противопожарный водопровод, система оповещения и управления эвакуацией, а также находится резервный источник электроснабжения (дизель-генератор).

Кроме того, на кровле установлены площадки для спасательных вертолетов. В каждой жилой секции установлены лифты, которые могут быть активированы пожарными для доступа к верхним этажам. В лифтовых холлах на каждом этаже обустроены пожаробезопасные зоны для маломобильных граждан.

Коридоры оборудованы системой автоматического пожаротушения. На лестничных площадках установлены краны для присоединения пожарных шлангов.

«Помещения первого этажа - нежилые. Они рассчитаны на размещение точек ритейла и бытового обслуживания, салонов красоты, творческих кружков и спортивных секций. На первом этаже обустроен детский сад с залами для музыкальных, физкультурных и других занятий», - добавляется в материале.

Придомовая территория благоустроена и озеленена, сделаны детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослых. В дополнение к подземной парковке предусмотрены машино-места на плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей.

Жилой дом обладает прекрасной транспортной инфраструктурой. В 600 метрах располагается станция метро «Шелепиха», а совсем рядом находятся одноименная станция МЦК и железнодорожная платформа Тестовская, от которой можно за 7 минут доехать до площади Тверская Застава.