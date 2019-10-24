РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 окт. Жители подмосковного Красногорска, продвигающие социально значимые инициативы, смогут до 12 ноября подать заявку на участие в конкурсе на соискание премии «Человек года», говорится в сообщении общественной палаты муниципалитета.

Премию проводят в Красногорске во второй раз. В 2019 году соискателям предлагают посоревноваться в одной из семи номинаций.

«Общественная палата и администрация городского округа Красногорск приглашают к участию в ежегодной премии «Человек года». Если вы – активный и неравнодушный житель округа, если вы или ваши друзья делаете что-то нужное, важное, социально значимое – то этот конкурс для вас!» – говорится в сообщении.

Для участия в премии нужно до 12 ноября направить анкету и презентацию на электронную почту pr-krasnadm@yandex.ru или принести заполненные документы лично по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №4, кабинет №120.

Победителей в семи номинациях определит комиссия на основании результатов онлайн-голосования на сайте общественной палаты до 26 ноября.

«Каждый гражданин сможет проголосовать за одного участника только один раз в каждой из номинаций. Будут учитываться только голоса из Московской области. По окончании голосования все голоса пройдут техническую проверку. Все «накрученные» голоса будут отклонены», – добавляется в сообщении.

Торжественная церемония награждения пройдет в декабре 2019 года.

Больше информации о премии можно узнать на сайте общественной палаты городского округа Красногорск.