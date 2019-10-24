РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 окт. Жители подмосковного Красногорска 26 октября смогут сдать на переработку макулатуру, пластик, стекло и электролом на традиционной экологической акции «Единый день раздельного сбора», сообщается в группе «РазДельный сбор Красногорск» в соцсети «ВКонтакте».

«26 октября состоится акция «Единый день раздельного сбора». На переработку можно будет сдать: макулатуру (бумага, картон, газеты, журналы, книги), твердый пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6, металл (алюминиевые и консервные банки, крышки, баллончики, фольгу), пакеты от сока и молока, стеклянные банки, бутылки, флаконы, пластиковые пакеты и пленку с маркировкой 2, 4, 5, С/02, С/04, С/05», – говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры будут принимать одежду-ветошь для ткачества и электролом – мелкую бытовую технику, телефоны, компьютеры, принтеры, провода.

«Приносите на благотворительность «добрые крышечки» с маркировкой 2 и 02, одежду в хорошем состоянии, электронику в рабочем состоянии», – добавляется в материале.

Акцию проведут с 11:00 до 13:00 возле магазина «Верный» в поселке Нахабино, в молодежном центре и у торгового центра «Красный кит» в Красногорске.

Кроме того, с 12:00 до 14:00 волонтеры будут работать возле скульптуры «Медведи» на Красногорском бульваре в микрорайоне Павшинская пойма, а с 13:00 до 15:00 – у Дома культуры «Луч» в селе Петрово-Дальнее.