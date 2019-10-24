РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 24 окт. В подмосковном Дзержинском водитель автобуса резко затормозил, в результате чего пострадала 17-летняя пассажирка, ее доставили в больницу Люберец, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 23 октября в 15:55 водитель автобуса марки «ЛИАЗ» в районе дома №14Б по улице Лесная по неустановленной причине произвел резкое торможение, в результате чего в салоне произошло падение пассажира.

«В результате данного происшествия пострадала девушка 17 лет, которая с травмами различной степени тяжести была доставлена в детскую больницу горокруга Люберцы, где ей была оказана помощь», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.