РИАМО - 24 окт. В Москве на аукцион выставили земельный участок под строительство объекта транспортного обслуживания площадью 0,27 гектара, он расположен по адресу: Скотопрогонная улица, владение 31А, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Решение о том, чтобы выставить участок на торги приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы. Начальный размер аренды участка составляет более 4,7 миллиона рублей.

«На земельном участке площадью 0,27 гектара в Юго-Восточном административном округе по итогам проведения торгов частный инвестор сможет построить объект транспортного обслуживания общей площадью 304,7 квадратных метров», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Участок будет сдан в аренду на 1,5 года, за этот период необходимо будет завершить возведение объекта. После завершения строительства инвестор сможет заключить с городом долгосрочный договор аренды на 49 лет.