РИАМО - 24 окт. В Одинцовском городском округе Подмосковья в ходе проверки ЗАО «Шарапово» был выявлен ряд нарушений норм ветеринарного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Данная организация занимается разведением крупного рогатого скота (КРС), а также производством коровьего молока.

«В результате проверки выявлены нарушения требований федерального закона «О ветеринарии», «Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», а именно: не огорожена территория навозохранилища; не организовано место для хранения дезинфецирующих средств; выгульные площадки не оборудованы дренажной системой», - отмечается в материале.

В итоге компанию привлекли к административной ответственности, наложив штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, было выдано предписание об устранении нарушений.