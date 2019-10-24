РИАМО - 24 окт. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о новой квартире, которую ласково зовет «моя каморочка», стоимость жилья составляет 120 миллионов рублей, сообщает kp.ru.

«Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко. Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно. Я купила ее и счастлива. Но теперь в моей жизни начался новый сложный этап — ремонт. Придется делать все самой, хотя я мало в этом понимаю», - сказала Бузова.

Певица с грустью добавила, что в ее жизни пока нет мужчины, который сможет разделить все тяготы ремонта.

Отвечая на вопрос журналистов о кольце, появившемся на безымянном пальце правой руки, она уточнила, что просто любит украшения, но никакого предложения руки и сердца не получала.

«Я всю жизнь ношу кольца, у меня огромное количество бриллиантов. Это просто красивое кольцо. Если бы была помолвка, я бы зафиксировала этот факт в сториз. Не зафиксировано, значит, помолвки не было!» - подчеркнула Бузова.