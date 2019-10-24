РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Подачу горячей воды временно приостановили в четверг в ряде домов подмосковного Подольска из-за ремонта на тепловом пункте по Ленинградской улице, сообщается на сайте управляющей компании МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в четверг, 24 октября, в связи с ремонтными работами с 9:00 и до окончания работ временно отключена горячая вода потребителям от центрального теплового пункта №4, который находится на улице Ленинградская, дом 12В», – говорится в сообщении.

МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.