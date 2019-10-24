РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Около 30 пятиклассников школы №32 подмосковного Подольска торжественно приняли в кадеты, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В школе №32 Подольска 23 октября прошла шестая торжественная церемония посвящения в кадеты. 28 учащихся 5-х классов приняли на себя торжественное обязательство кадета любить Родину, добросовестно учиться, быть дисциплинированными и честными, помогать друг другу словом и делом», – говорится в сообщении.

Из 40 выпускников кадетских классов школы 18 человек продолжают обучение в военных учебных организациях, остальные выбрали инженерные специальности.

Среди выпускников 6 медалистов, 10 победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры региональных и международных соревнований по военно-прикладным видам спорта, 15 человек имеют спортивные разряды по стрельбе, рукопашному бою, парашютному спорту.