РИАМО - 24 окт. В Московской области продолжается масштабная кампания по замене старых дорожных знаков, установлено свыше 5,5 тысяч новых знаков, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

С начала 2019 года на портале «Добродел» зафиксировано более 6,6 тысяч обращений, порядка 90% из них поступило от сотрудников областного ГИБДД.

«Работа на портале значительно ускорила процесс взаимодействия сотрудников Госавтоинспекции и дорожных служб – на сегодняшний день зарегистрировано более 6,6 тысячи обращений, уже установлено свыше 5,5 тысяч новых знаков, соответствующих современным стандартам. Оперативное реагирование позволило улучшить качество проводимых работ, а также повысить уровень дорожной безопасности на территории Подмосковья», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, на региональную сеть дорог пришлось порядка 2,5 тысяч обращений. Основное количество несоответствий знаков нормативам выявлено на муниципальных дорогах – более 4,1 тысячи.

В Балашихе зафиксировано 235 обращений по дорожным знакам на местных дорогах, в Пушкине – 218 обращений, в Домодедове – 195 обращений. Также наибольшее число обращений направлено в администрации Реутова (175), Орехово-Зуева (168), Истры (159), Люберец (157), Лосино-Петровского (156), Одинцова (153), Раменского (109), Подольска (109), Егорьевска (104) и Королева (100).

Комплекс мер по замене старых дорожных знаков направлен на повышение безопасности дорожного движения, что позволяет снизить концентрацию ДТП на участках дорог.