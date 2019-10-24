РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 окт. В текущем году Люберецкой школе юного корреспондента исполнилось 12 лет, впервые школа юнкоров распахнула свои двери для школьников в октябре 2007 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Все эти годы ее возглавляет член Союза журналистов и Союза писателей России, ответственный секретарь редакции «Люберецкая Панорама» Иван Борисов.

«В течение года юные корреспонденты знакомятся с основами журналистики, чередуя теоретические занятия с практическими. Заметки и интервью слушателей публикуются в газете. Ежегодно в рамках Люберецкой медианедели встречаются с главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким», – говорится в сообщении.

Юные корреспонденты обучаются с октября по май. По просьбам слушателей в 2010 году была введена дистанционная форма обучения. Выпускникам выдаются свидетельства об окончании Люберецкой школы юных корреспондентов и предоставляются рекомендации для поступления на факультеты журналистики столичных вузов.

Все занятия проходят по адресу: улица Кирова, дом №57. Занятия в школе проходят два раза в месяц.