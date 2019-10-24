РИАМО - 24 окт. Площадь здания Российского государственного университета правосудия, которое расположено в Северо-Западном округе столицы, планируют увеличить за счет надстройки пятого этажа, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: улица Малая Набережная, владение 25/11 (СЗАО) для реконструкции существующего здания», - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному адресу расположено четырехэтажное здание Российского государственного университета правосудия. Площадь объекта составляет 13,1 тысячи квадратных метров.

«Здание планируется реконструировать и надстроить пятый этаж, в результате чего его площадь увеличится до 15,8 тысячи квадратных метров. Это позволит повысить уровень комфорта преподавателей и студентов университета», - пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.