РИАМО - 24 окт. Гнездовья для краснокнижных птиц и плотики на воде для выхухолей появятся в подмосковных Лотошине и Луховицах, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Минэкологии продолжает работу по воспроизводству объектов животного мира, занесенных в Красные книги России и Московской области. В рамках госконтракта в двух муниципальных образованиях началась подготовка к установке гнездовий для краснокнижных птиц и плавучих платформ для водных млекопитающих. Работы планируется завершить до конца года», - говорится в сообщении.

В частности, на территории рыбокомбината «Лотошинский» и в его окрестностях будут установлены 20 синичников для белой лазоревки. Здесь же, а также вблизи деревень Кушелово и Телешово появятся гнездовые платформы для черного аиста.

В Луховицах соорудят плотики для русской выхухоли на озерах Ситное, Долгое и Осетриное. Они необходимы для того, чтобы в период половодья животные могли найти убежище и построить гнездо.

Все три вида животных включены в Красную книгу России. Особенно важны мероприятия по охране и производству русской выхухоли, которая имеет статус сокращающегося в численности редкого реликтового вида. Выхухоль (хохуля) – эндемичный вид, ее ареал обитания ограничен территорией бывшего СССР.

В Минэкологии добавили, что планируют создать в Лотошине особо охраняемую природную территорию с рабочим названием «Лотошинские пруды». Здесь находятся ценные водно-болотные угодья, места гнездования и остановки на пролете многих видов птиц, занесенных в Красные книги России и Московской области.