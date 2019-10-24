РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Ведущие банки подмосковного Подольска наградили лучшие риелтерские агентства по результатам ипотечного кредитования на конференции в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во Дворце культуры «Октябрь» в четверг открылась конференция, посвященная состоянию рынка недвижимости, организованная Подольской гильдией риелторов. В ней приняли участие представители ведущих банков округа, таких как Сбербанк, ВТБ, а также представители банков «Альфа банк», «Абсолют банк» и многих других. Помимо этого, в мероприятии участвовали представители ведущих риелтерских агентств, страховых компаний и другие.

«Это третья подобная конференция, целью которой является создание диалога между риелторами, банками и различными структурами, с которыми мы часто пересекаемся в профессиональной среде. В частности, мы собрали лучших риелторов ведущих агентств округа, а также пригласили представителей крупных банков, предлагающих ипотечное кредитование», – сказал президент Подольской гильдии риелторов Александр Шуранов.

Он отметил, что в ходе первой части ВТБ и Сбербанк наградили лучшие риелторские агентства округа.

«В частности, среди награжденных такие агентства, как «Перспектива 24», портал «Недвижимость», агентства «Император», «Мечты сбываются», «Квартира вашей мечты» и многие другие», – перечислил Шуранов.

По его словам, также от Подольской гильдии риелторов в ходе программы планируется наградить 15 лучших агентств округа по итогам 2018 года. Среди них – портал «Недвижимость», «Технодом», «Астория», «Квартира вашей мечты», «Сделка» и другие.

Всего в конференции ожидается участие около 200 человек. Во второй части программы, которая начнется с 14:00, будут обсуждаться вопросы эскроу счетов в жилищном строительстве, страхования, опеки и другие. Проходить мероприятие будет до 16:00.