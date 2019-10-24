РИАМО - 24 окт. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города в отношении владения 59 на улице Земляной Вал для строительства медицинской клиники, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Сейчас по указанному адресу расположено устаревшее административное здание площадью чуть более 830 квадратных метров.

«Инвестор намерен провести реконструкцию существующего здания, увеличив тем самым его площадь до 1,4 тысячи квадратных метров, включая техническую надстройку над кровлей и подвальный этаж», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

В реконструируемом здании планируется разместить клинику эстетической медицины и косметологии. Территорию около будущей клиники намереваются благоустроить: высадить кустарники, установить малые архитектурные формы, организовать освещение и парковочные места.

Проект изменений в правила землепользования и застройки будет вынесен на публичные слушания.