РИАМО - 24 окт. Бывший продюсер групп «Ласковый май» и «Мираж» Андрей Разин все чаще мелькает в СМИ, некоторые обвинили его в попытке пиара на горе других, в частности, на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Разин активно упоминается в СМИ в связи с историей вокруг Анастасии Заворотнюк. Продюсер первым сообщил, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили онкологическое заболевание. <…> При этом Разин рассказывает подробности болезни Заворотнюк, ссылаясь на «собственные источники», - говорится в сообщении.

Сплетни вокруг болезни актрисы сделали продюсера востребованным у журналистов, он дает поводы для новых слухов вокруг состояния Заворотнюк.

Совсем недавно болезнь актрисы официально подтвердили ее близкие. Они также опровергли все слухи о состоянии актрисы – она не была в коме, не теряла память, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и так далее. Родные Заворотнюк попросили перестать спекулировать на теме ее болезни.