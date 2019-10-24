РИАМО - 24 окт. При достаточном развитии сети 5G в России в будущем к ней могут быть подключены до 200 миллионов устройств, из них треть будет находиться в столице, что может дать сильную нагрузку на городские магистральные сети, сообщил журналистам коммерческий директор региона «Москва» ПАО МТС Алексей Назаров.

«Нас ожидает эпоха 5G, развитие технологий нас ведут именно в это будущее. По нашим прогнозам, рост устройств, которые будут подключены к сети 5G только в Москве, даже по самым предварительным оценкам, составит 150-200 миллионов устройств (в стране - ред.)», - сказал Назаров.

Он добавил, что такое количество устройств даст колоссальную нагрузку на все магистральные сети. На первый план в таком случае выйдет опорная инфраструктура.

«Мы сейчас готовимся к этой ситуации. Совсем скоро мы объявим тендер, который позволит нам модернизировать почти 135 узлов агрегации внутри узлов сети МГТС, что позволит увеличить пропускную способность внутри нашей сети до 2 терабит в секунду. Сейчас она 1,2 терабита», - отметил Назаров.

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