РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. В подмосковном Подольске с начала сентября сделали прививки от гриппа примерно 70 тысячам детей и взрослых, всего планируется сделать 160 тысяч прививок, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Подольске продолжается вакцинация населения против гриппа, кампания по иммунизации стартовала 9 сентября и продлится до 1 декабря 2019 года. По состоянию на 24 октября привиты более 30 тысяч детей и более 39 тысяч взрослых, в том числе за счет средств работодателей привиты более 11 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Вакцинация от гриппа включена в национальный календарь прививок. Этим календарем определена группа риска, состоящим в ней прививка должна быть сделана в обязательном порядке. Это дети с шестимесячного возраста, учащиеся школ с 1 по 11 класс, студенты профессиональных образовательных организаций и вузов, работники медицинских и образовательных учреждений, работники транспорта и коммунальной сферы, лица старше 60 лет, беременные, призывники, лица с хроническими заболеваниями, в том числе легких, сердца, с ожирением, метаболическими нарушениями.

«На сегодняшний день поступило 89 тысяч доз противогриппозной вакцины «Совигрипп», в том числе 39 тысяч доз взрослой и 50 тысяч доз детской. Планируется привить от гриппа 160 тысяч человек, из них более 51 тысячи детей и 109 тысяч взрослых», – сказала начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан Ирина Симчук.

«Совигрипп» – это инактивированная вакцина, которая формирует высокий специфический иммунитет против сезонного гриппа. Она получила признание Всемирной организации здравоохранения и активно используется на сегодняшний день для иммунизации населения.