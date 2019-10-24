РИАМО - 24 окт. На станции метро «Выставочная» открылась выставка плакатов победителей Всероссийского конкурса «Нам, молодым, не безразлично!», передает корреспондент РИАМО.

Каждая работа уникальна и затрагивает темы, связанные с бережным отношением к природе, помощью людям с ограниченными возможностями, любовью и доброму отношению ко всему, что окружает человека. Участниками данного проекта стали молодые люди от шести до 25 лет.

«Люди бегут, конечно же, в постоянной суете. Они могут остановиться здесь и вспомнить о том, что есть такие очень важные <...> вопросы. Возможно, они очнутся и позвонят своим близким, своим родителям, своим друзьям, своим детям и напомнят, насколько близки эти люди, значимы и важны для них», - сказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Мероприятие посетили также участники выставки. Среди них сестры Анастасия и Ксения Шмаковы, учащиеся ГБПОУ ПТ №2. В галерее «Метро» представлены лучшие работы Ксении («Отношения между людьми» и «Уважение»). Работы Анастасии были представлены на выставке в прошлом году.

Руководитель проектов Еврейского музея и центра толерантности, организатор выставки Александр Савушкин отметил, что эта экспозиция проводится в Еврейском музее уже семь лет. В этом году она приобрела международный характер - работы присылали участники не только из городов России, но и из Беларуси, Израиля.

Выставка продолжит работу до седьмого ноября включительно. Ожидается, что ее посетит более 340 тысяч человек.