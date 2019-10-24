РИАМО - 24 окт. Средняя заработная плата учителей в Подмосковье составляет 58 тысяч рублей, у воспитателей – 54 тысячи рублей, по итогам года с учетом годовых стимулирующих выплат может быть повышение средней зарплаты, сообщил заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев.

В четверг в Мособлдуме были внесены изменения в закон Московской области «Об образовании».

«Согласно мониторингу за 9 месяцев 2019 года сегодня средняя заработная плата идет с превышением по школам на 10% и составляет 56 тысяч рублей, у учителей заработная плата чуть выше - порядка 58 тысяч рублей, по воспитателям мы идем с ростом на 5% к уровню 2018 года - 54 тысячи рублей», - сказал Лазарев.

Он отметил, что при этом по итогам года с учетом годовых стимулирующих выплат, возможно, будет повышение.

«Все корректировки, которые были связаны с нормативным финансированием, <...> подразумевают выполнение всех показателей по заработной плате, удержание уровня заработной платы работников школ и детских садов на уровне 2018 года. Ни о каких снижениях и корректировке заработной платы в данном случае речи не идет. Мы выполняем все социальные обязательства», - заключил Лазарев.