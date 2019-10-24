РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 окт. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» совместно с представителями мусоросортирующего предприятия в четверг показал экоактивистам, сотрудникам администрации Люберец и журналистам этапы сортировки отходов на полигоне «Торбеево», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Организатором данного мероприятия является Народный экологический совет Люберец.

«Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» откликнулся на просьбу. Мы посмотрели весь путь мусора: от попадания в контейнер до его отправки на переработку», – сказал председатель совета Евгений Олой.

Он добавил, что в мероприятии приняли участие экоактивисты, сотрудники управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета, члены «Молодой Гвардии» и журналисты.

«В день на полигон «Торбеево» прибывает шесть машин регоператора с раздельными отходами и порядка 100 с обычными. То есть в день поступает порядка 500 тонн отходов. Все они в обязательном порядке сортируются – на одну ленту идут отходы из синего контейнера, на другую – из серого. Там тоже половину мусора можно сортировать», – отметил гендиректор ООО «ЗСПВС» Эдуард Векслер.

После сортировки мусор прессуют, затем он отправляется на мусороперерабатывающие заводы.