РИАМО - 24 окт. Москва примет финальный турнир чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году, решение приняли на заседании совета FIFA в Шанхае в четверг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Заявку на проведение мирового турнира по пляжному футболу в нашей стране в 2021 году поддержали Правительство России и Правительство Москвы. В споре за право стать хозяйкой мирового первенства Россия опередила Чили и Сальвадор», – отмечается в материале.

Столица России часто становится площадкой для футбольных состязаний самого высокого уровня, включая этапы Евролиги. Однако матчи чемпионата мира по пляжному футболу пройдут в Москве впервые.

Ранее в московских «Лужниках» проходил европейский отборочный турнир к чемпионату мира FIFA-2019 по пляжному футболу. Тогда победу одержала сборная Российской Федерации.