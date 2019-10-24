РИАМО - 24 окт. В столице завершилось исследование скоростных характеристик в сетях проводного доступа в интернет среди крупнейших игроков рынка, среди которых МГТС, «Ростелеком», «Билайн», «Акадо», Netbynet и Seven Sky, сообщил журналистам генеральный директор ИАА TelekomDaily Денис Кусков.

«В течение месяца в общей сложности более 5,3 тысячи домохозяйств прошли тестирование. Это позволило обеспечить минимальный процент погрешности в пределах 2%. Изучались качественные характеристики по шести крупнейшим операторам Москвы», - сказал Кусков.

Согласно замерам все крупнейшие операторы обеспечивают скорость к абоненту не менее 44 мегабит в секунду. Наилучшие скоростные характеристики показал МГТС (76,5 Мбит/с), «Ростелеком» (67 Мбит/с) и «Акадо» (58,1 Мбит/с). От абонента показатели получились следующими: МГТС (67,6 Мбит/с), Netbynet (66,8 Мбит/с), и «Ростелеком» (58,6 Мбит/с).

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько добавил, что в каждом столичном доме имеется до пяти операторов связи, что дает возможность жителям выбирать тот тариф, который им наиболее удобен.

«Широкополосный доступ стремительно развивается в последние годы. Все операторы связи в это активно инвестировали. <...> Мы за любые измерения, жители должны знать, какую скорость они получают», - добавил Горбатько.