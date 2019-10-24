РИАМО - 24 окт. На территории Подмосковья и Москвы с вечера четверга объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, а с 25 по 27 октября из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности в Московском регионе из-за тумана объявили с 23:00 24 октября до 09:00 25 октября. Также с 21:00 25 октября до 21:00 27 октября желтый уровень объявили из-за сильного ветра.

«Желтый» уровень объявили также в Ярославской, Смоленской, Брянской, Орловской, Липецкой, Курской, тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.

В Московском регионе в ночь на 25 октября ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, местами туман.

Также 26 и 27 октября в регионе усилится ветер юго-западного, западного направления. Его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.