РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 окт. Театрализованное сказочное шоу Балтийского цирка «Троля-ля» пройдет 27 октября для ребят в поселке Красково подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Артисты готовы порадовать детей разнообразными номерами. В этот день на сцене выступят любимые сказочные персонажи, дрессированные животные покажут юным зрителям веселые номера. Сказочное шоу Балтийского цирка «Троля-ля» состоится в Красковском культурном центре. Оно начнется в 12:00», –говорится в сообщении.

Также ребят ждут бумажная дискотека, шоу гигантских мыльных пузырей, химическая лаборатория.

Красковский культурный центр находится по адресу: поселок Красково, улица Лорха, дом №2.