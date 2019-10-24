РИАМО - 24 окт. В торговом центре на улице Ленинская Слобода в столице произошло возгорание жировых отложений в вытяжке, оно ликвидировано, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного главка МЧС России.
«В Москве на улице Ленинская Слобода, дом 26 в четырехэтажном торговом здании происходило тление жировых отложений в вытяжке на площади 2 метра. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет», – сказал собеседник агентства.
По его словам, порядка 300 человек покинули здание самостоятельно. Сотрудники МЧС эвакуацию не проводили.
Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу расположен торговый центр «Глобал Молл».
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