РИАМО - 24 окт. В торговом центре на улице Ленинская Слобода в столице произошло возгорание жировых отложений в вытяжке, оно ликвидировано, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного главка МЧС России.

«В Москве на улице Ленинская Слобода, дом 26 в четырехэтажном торговом здании происходило тление жировых отложений в вытяжке на площади 2 метра. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет», – сказал собеседник агентства.

По его словам, порядка 300 человек покинули здание самостоятельно. Сотрудники МЧС эвакуацию не проводили.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу расположен торговый центр «Глобал Молл».