РИАМО - 24 окт. В Москве каждый 10-й житель работает на промышленном предприятии, сообщила в четверг на заседании комиссии Мосгордумы заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анна Кузьменко.

«Надо сказать, что рост занятых в промышленности за последние два года составил почти 15%, и сейчас по статистике каждый 10-й житель Москвы работает на промышленном предприятии», - сказала Кузьменко.

На сегодняшний день среднемесячная заработная плата на предприятии обрабатывающей промышленности составляет 73,6 тысяч рублей.