РИАМО - 24 окт. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в первом чтении законопроект о размере трудового патента для иностранных граждан, в 2020 году он должен составить около 4,7 тысячи рублей в месяц, передает корреспондент РИАМО.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов, в целях обеспечения стабильных поступлений в бюджет региона средств от налога на доходы трудовых мигрантов с января 2019 года стоимость патента для иностранных граждан составила 4750 рублей в месяц.

«Для устойчивой налоговой нагрузки для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Московской области, законопроектом предусматривается с 1 января 2020 года установить региональный коэффициент на уровне текущего года в размере 2,28938», - сказал Ефимов.

При этом парламентарий подчеркнул, что данный законопроект нуждается в доработке.