РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. В подмосковном Подольске сотрудники полиции установили личность женщины, укравшей вязаную шаль ручной работы с манекена возле магазина пряжи в ТЦ, ей оказалась 31-летняя местная жительница, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

В торговом центре «Березка» возле магазина пряжи на манекене несколько месяцев висела вязаная шаль в качестве примера предлагаемой продукции. 18 октября в 17:20 шаль забрала молодая пара с детской коляской, кража попала на видео. Владелица магазина подала заявление о краже в полицию.

«Сотрудники полиции установили личность 31-летней местной жительницы, попавшей на видео. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), мера пресечения – подписка о невыезде. Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до 10 лет», – сказала сотрудник.

По словам пострадавшей владелицы магазина, 2 отделение полиции Подольска сработало очень оперативно.

«Следователь считает, что девушка взяла шаль, а парень ни при чем. Все, что от меня зависело, я сделала, теперь будет суд. В любом случае справедливость восторжествовала. Шаль вернули. Похитители или их адвокат ко мне не обращались. Если вдруг появятся, на мировую не пойду», – сказала пострадавшая.