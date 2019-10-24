РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 окт. Сотрудники управляющей компании «Белый парус» и судебные приставы в четверг провели рейды по взысканию с жителей Балашихи задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по 16 адресам, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Комиссия из сотрудников администрации, представителей УК и судебных приставов проводит рейды по взысканию задолженностей за ЖКУ еженедельно.

«Сегодня совместно с судебным приставом мы обошли 16 квартир, где имеется задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Мы посещаем те квартиры, где сумма долга превышает 30 тысяч рублей. Оставили собственникам уведомления с требованием обратиться в отдел судебных приставов по городскому округу Балашиха», – сказал специалист обслуживающей организации «Белый парус» Владимир Фокин.

Он добавил, что в управлении «Белого паруса» находится более 60 домов. Сумма общей задолженности по ним за жилищно-коммунальные услуги составляет около 30 миллионов рублей.

В случае неуплаты по коммунальным платежам в течение двух месяцев жильцам начисляют штрафные пени, от 3 до 6 месяцев – открывают претензионную работу, от 6 месяцев и более – обращение направляется в суд.