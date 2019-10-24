РИАМО – 24 окт. Кандидатов в российский отряд космонавтов предложили проверять на полиграфе, чтобы выявлять скрытых алкоголиков, наркоманов, преступников и психически больных, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Кандидатов в космонавты в России могут заставить проходить полиграф. Отмечается, что введение полиграфа является одним из возможных вариантов повышения эффективности отбора кандидатов для полетов в космос», – говорится в сообщении.

В журнале «Пилотируемые полеты в космос» специалисты отмечают, что полиграф, известный в народе как «детектор лжи», позволяет узнать больше информации о прошлом человека, уточнить биографию, а также обнаружить зависимости.

В связи с этим эксперты считают, что внедрение практики использования полиграфа при отборе кандидатов в космонавты будет эффективным.