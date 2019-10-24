РИАМО - 24 окт. В предстоящее воскресенье температура в столице и Подмосковье может подняться до плюс 16 градусов, в таком случае может быть побит предыдущий рекорд самого теплого дня для 27 октября – 15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Теплая погода в регионе сохраняется. В четверг местами ожидается небольшой дождь, в столице после полудня 10-12 градусов, по области - 8-13 градусов. 25 октября прогнозируется преимущественно без осадков, ночью местами возможен туман, минимальная температура 5-7 градусов в столице и 2-7 градусов по области. Днем ожидается 12-14 градусов в мегаполисе и 9-14 градусов в Подмосковье.

«В субботу, 26 октября, ночью 6-8 градусов в Москве и 3-8 градусов по области, днем 12-14 и 9-14 градусов, соответственно. По-прежнему преимущественно без осадков. Местами порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

А 27 октября в теплом секторе циклона местами пройдет слабый дождь, еще немного усилится ветер, местами его порывы составят 13-18 метров в секунду. Ночью – 9-11 градусов в столице и 6-11 градусов в Подмосковье.

«Днем в Москве 14-16 градусов, в Подмосковье 11-16 градусов. Пока самым теплым в истории этот день был в 1949 году, когда был зарегистрирован абсолютный максимум – ровно 15 градусов», - уточняется в материале.

Новая неделя начнется с прохождения холодного атмосферного фронта. В понедельник, 28 октября, прогнозируется небольшой дождь, ночью 7-12 градусов, днем при затоке прохладной воздушной массы показания термометров не будут увеличиваться.

Во вторник, 29 октября, при северо-западном ветре станет еще прохладнее: ночью до минус 2 – плюс 3 градусов, днем – не выше плюс 2-7 градусов. Местами возможны небольшие осадки.