Неадекватный мужчина с разбитым лицом бросался под машины в подмосковном Серпухове. Видеорегистратор одного из автомобилей заснял происшествие на видео.
По приезду полиции и медиков его госпитализировали в лечебное учреждение.
|Температура
|+12˚C … +14˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|753 мм рт. ст.
|Ветер
|З 5 м/с
|Температура
|+12˚C … +14˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|754 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 6 м/с
|Температура
|+12˚C … +14˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|748 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
Неадекватный мужчина с разбитым лицом бросался под машины в подмосковном Серпухове. Видеорегистратор одного из автомобилей заснял происшествие на видео.
По приезду полиции и медиков его госпитализировали в лечебное учреждение.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии