РИАМО - 24 окт. В столице планируют создать портал для пациентов, куда будет поступать информация о здоровье москвичей как из государственных медучреждений, так и частных, сообщил в четверг на заседании комиссии Мосгордумы заместитель руководителя столичного департамента финансов Дмитрий Кованев.

Он отметил, что на внедрение цифровых технологий в сферу здравоохранения будет направлено 12,1 миллиарда рублей, в том числе в 2020 году - 3,9 миллиарда.

«В предстоящем периоде планируется завершить внедрение единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы, создать портал для пациента, личный кабинет для пациента, куда будет поступать информация о здоровье жителей на протяжении всей жизни, в том числе с возможностью интеграции информации от коммерческих медицинских организаций», - сказал Кованев.

По его словам, цифровые технологии в мегаполисе планируют внедрять во все сферы.

«Одним из приоритетов цифровизации города по-прежнему остается развитие и внедрение цифровых технологий во все сферы городского хозяйства. В предстоящем периоде на это запланировано 49,3 миллиарда рублей. В том числе в 2020 году 17,5 миллиардов рублей», - добавил Кованев.